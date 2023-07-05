Tahir Elçi davasında TÜBİTAK raporu beklenecek



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi´nin basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesi ile ilgili görülen davanın 7´nci duruşmasında mahkeme, TÜBİTAK´tan gelecek olan raporun beklenmesine karar vererek, mahkemeyi 29 Kasım´a erteledi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahrip olmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin ise 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 2´şer yıldan 6´şar yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 7´nci duruşması 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Sanık polisler duruşmada, önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirtirken, Elçi ailesinin avukatları da, dosyada delillerin eksik toplandığını iddia ederek, olay yerinde keşif yapılmasını ve bazı polis amirlerinin de tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti TÜBİTAK'tan hazırlanmasının istenildiği raporun akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkındaki adli tedbir kontrolünün devamına, keşif talebi ve olay yerindeki polis amirlerinin ifadesinin alınma talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 29 Kasım'a erteledi. Duruşma sonrası Diyarbakır Barosu tarafından da basın açıklaması düzenlendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-05 19:35:00



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