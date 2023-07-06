Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 22:35
        Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, tandırda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki tandırda çıktı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, ekmek yapmak için tandırı yaktı. Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odunlar ve bahçedeki hurda otomobil lastiklerine sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tandır ve evin bahçesi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-06 22:34:10

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da termometreler 44 dereceyi gösterdi; çocuklar süs havuzuna akın etti
        Diyarbakır´da termometreler 44 dereceyi gösterdi; çocuklar süs havuzuna akın etti
        Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı
        Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı
        2 hafta yaşayan, Rusya'da metal paraya resimleri basılan, soyu tehlikedeki böcek Diyarbakır'da görüntülendi
        2 hafta yaşayan, Rusya'da metal paraya resimleri basılan, soyu tehlikedeki böcek Diyarbakır'da görüntülendi
        Diyarbakır´da ölümlü kaza sonrası bölgede denetim sürüyor; 460 sürücüye 605 bin TL ceza
        Diyarbakır´da ölümlü kaza sonrası bölgede denetim sürüyor; 460 sürücüye 605 bin TL ceza
        Tahir Elçi davasında TÜBİTAK raporu beklenecek
        Tahir Elçi davasında TÜBİTAK raporu beklenecek
        Diyarbakır´da yıkılan binalar için yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Diyarbakır´da yıkılan binalar için yeni bilirkişi raporu hazırlanacak