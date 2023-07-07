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        5´inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:03
        5´inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı

        Burak EMEK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da 7 katlı bir binanın 5´inci katında ailesiyle oturan Azra A.(15), açık olan pencereden düştü. Uyandıktan sonra diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği belirtilen Azra, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 

        Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa 8´inci Sokak´ta bulunan 7 katlı apartmanın 5´inci katında meydana geldi. Azra A., oturdukları dairenin açık olan penceresinden zemine düştü. Çığlık seslerinin geldiği yöne giden bina sakinleri,  Azra´yı yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Azra A.´ya müdahale etti. Olay yerine gelen yakınları şoka girerken, Azra'nın kendisine müdahale eden ekiplere, uykudan uyandığını, diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği öğrenildi.

        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Azra, yoğun bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Mesut BUDRAÇ

        2023-07-07 11:02:29

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