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        Diyarbakır'da 6'ncı kattan düşen Cesur, öldü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:06
        Diyarbakır'da 6'ncı kattan düşen Cesur, öldü

        Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da dün gece saatlerinde 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşen 16 yaşındaki Cesur Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Olay, dün gece saatlerinde Huzurevleri Mahallesi´nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Cesur Çakmak, 6'ncı katta oturdukları dairenin penceresinden zemine düştü. Sesler üzerine aşağı inen bina sakinleri, Cesur Çakmak'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmak ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Çakmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çakmak´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Aile üyelerinin ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-07 15:05:49

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