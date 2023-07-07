Kulübede çıkan yangın tarlaya sıçradı; 10 dönümdeki buğday yandı
Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, 10 dönüm alan küle döndü.
Kırsal Sancar Mahallesi'ndeki kulübede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa süre buğday ekili araziye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. 10 dönümlük alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-07-07 15:27:21