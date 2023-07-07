Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı 

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:29
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı 

        Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, iki grup arasında kafe önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Mardin Kapı Mezarlığı karşısında bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce tartışma yaşayan iki grup, kafe önünde bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.G. ve G.E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada kafenin karşısındaki bir otomobilde 2 tabanca, yerde de çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-07 20:28:22

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da elektrik santral deposunun çatısında yangın
        Diyarbakır´da elektrik santral deposunun çatısında yangın
        Doğu ve Güneydoğu´da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı; halk serinlemenin yollarını aradı
        Doğu ve Güneydoğu´da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı; halk serinlemenin yollarını aradı
        Kulübede çıkan yangın tarlaya sıçradı; 10 dönümdeki buğday yandı
        Kulübede çıkan yangın tarlaya sıçradı; 10 dönümdeki buğday yandı
        Diyarbakır'da 6'ncı kattan düşen Cesur, öldü
        Diyarbakır'da 6'ncı kattan düşen Cesur, öldü
        5´inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı
        5´inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı
        Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi