Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı yaya öldü

İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Hasan Bozkurt (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Silvan ilçesi, Diyarbakır Caddesi´nde meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki 33 D 6360 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bozkurt´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bozkurt ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Ö.T. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır İhsan YILMAZ

2023-07-07 21:23:56