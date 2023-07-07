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        Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı yaya öldü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 21:24
        Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı yaya öldü

        İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Hasan Bozkurt (70), yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğleden sonra Silvan ilçesi, Diyarbakır Caddesi´nde meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ö.T. yönetimindeki 33 D 6360 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bozkurt´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bozkurt ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Bozkurt´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Ö.T. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır İhsan YILMAZ

        2023-07-07 21:23:56

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