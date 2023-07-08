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        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:36
        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hasar gören Halid Bin Velid Camisi'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

        Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Halid Bin Velid Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, caminin yıkımına karar verildi. Minare, güvenlik önlemleri alınıp, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-08 14:35:47

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