Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, diğer otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sıkışan yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, 1 kişi de çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Burak EMEK

2023-07-08 16:14:03