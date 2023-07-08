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        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:15
        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, diğer otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 3´ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sıkışan yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, 1 kişi de çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Burak EMEK

        2023-07-08 16:14:03

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