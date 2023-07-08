Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Galeria Sitesi´nde çalışma yapan bilirkişi heyetine toz engeli; TOMA'lar sulama yaptı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:29
        Galeria Sitesi´nde çalışma yapan bilirkişi heyetine toz engeli; TOMA'lar sulama yaptı

        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 1´i boş 7 binayla ilgili olarak savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, binaların çökmesiyle ilgili inceleme yapan heyet, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi´ne geldi ancak rüzgarla oluşan toz nedeniyle çalışamadı. Heyet, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları'nın (TOMA) yaptğı sulamanın ardından heyet çalışmasına devam etti.

        Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır´da 1´i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mensuplarından oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu, yetersiz bulunca, bu kez İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi.

        TOZ ENGELİNE TOMA´LI MÜDAHALE

        Yıkılan binaların olduğu alanlarda inceleme yapan heyet, bugün 89 kişinin yaşamını yitirdiği Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi´ne geldi. Burada inceleme yapan bilirkişi heyeti havanın rüzgarlı olması nedeniyle çalışmasına ara verdi. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi TOMA'lar durumun bildirilmesi üzerine alana getirildi. Tozlu alana su sıkan TOMA´lar daha sonra bölgeden ayrıldı. Bilirkişi heyeti alanda yapılan sulamanın ardından tekrardan raporu hazırlamak için kazılı bölgede inceleme yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-08 16:28:46

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Diyarbekirspor´dan logo ve isim açıklaması: `Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz´
        Diyarbekirspor´dan logo ve isim açıklaması: `Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz´
        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
        (Görüntülü) DOĞU VE GÜNEYDOĞU?DA SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞTI; HALK SERİNLEMENİN YOLLARINI ARADI
        (Görüntülü) DOĞU VE GÜNEYDOĞU?DA SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞTI; HALK SERİNLEMENİN YOLLARINI ARADI
        Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da, sağlık çalışanları zam oranına tepki göstererek cüzdanlarını yere fırlattı
        Diyarbakır'da, sağlık çalışanları zam oranına tepki göstererek cüzdanlarını yere fırlattı