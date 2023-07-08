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        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:23
        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da anız yangınına müdahaleye giden itfaiye aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Kırsal Büyükkadı Mahallesi´nde meydana geldi. Anız yangını için müdahaleye giden M.Ş. yönetimindeki  21 HA 031 plakalı itfaiye aracı, seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.Ş. ile M.S.M. ve H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anız yangınının da küçük çaplı olduğu ve olay yerine giden başka bir itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü belirtildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-08 17:22:35

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