Diyarbakır´da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Selim KAYA/ DİYARBAKIR( DHA)DİYARBAKIR´da 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında meydana geldi. M.Y.´nin kullandığı 10 BJ 263 plakalı minibüs ile A.G. yönetimindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2023-07-09 17:27:29