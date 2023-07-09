Diyarbakır´da kuvvetli rüzgarda pazardaki şemsiyeler uçtu

Gıyasettin TETİK/BİSMİL(Diyarbakır),(DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde yağmurla birlikte kanalizasyonlar taşarken, etkili olan kuvvetli rüzgarda pazar yerinde esnafın şemsiyeleri uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi 607´nci sokakta kurulan pazar yerinde etkili olan rüzgarla esnafın şemsiyeleri uçtu. Bazı esnaf şemsiyeleri uçmasın diye tutarken, bazılarının da gıda malzemeleri zarar gördü. Taşan kanalizasyonla birlikte sokağı su basarken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-07-09 17:38:36