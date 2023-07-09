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        Diyarbakır´da kent merkezinde otluk alanda yangın 

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:48
        Diyarbakır´da kent merkezinde otluk alanda yangın 

        Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Batıkent Kavşağında yol kenarındaki otluk alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağaçları sulayarak yanmalarını önledi. Yapılan müdahalenin ardından alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

        2023-07-09 18:47:31

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