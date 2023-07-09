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        Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:52
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        Gıyasettin TETİKBurak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4´üncü Sokak´ta bulunan ve oyun salonu olarak işletilen bir mekanda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancalarla açtığı ateş sonucu Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fırat Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Fırat Güzel´in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralılardan H.P.´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKBurak EMEK

        2023-07-09 18:51:13

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