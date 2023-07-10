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        3 ilde suç örgütüne `Örümcek´ operasyonu: 20 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:46
        3 ilde suç örgütüne `Örümcek´ operasyonu: 20 gözaltı

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli Muğla ve İstanbul'da silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak para alıp, iş yeri kurşunlatan çete lideri İ.H.D.´nin de aralarında olduğu 20 kişi, `Örümcek´ operasyonuyla yakalandı. Operasyonda çok sayıda tabanca, kılıç ve fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), kentte meydana gelen iş yeri kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Bağlar ilçesinde kendisine koşulsuz olarak itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak para alarak iş yerlerini kurşunlatan bir çete olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, çetenin liderinin hakkında `Öldürmeye teşebbüs, yağma, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme ve şantaj´ suçlarından kaydı olan İ.H.D., olduğunu belirledi. Diyarbakır merkezli, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu, silahlı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak `Örümcek´ ismi verilen operasyon yapıldı. Ekipler, yaptıkları operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 24 narkotik etkili ilaç, 152  fişek, 3  kılıç ele geçirildi.  Örgüt lideri İ.H.D.´nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-10 09:45:04

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