Depremde hasar gören su kulesi, kontrollü olarak yıkıldı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, depremlerde hasar gören su kulesi, halatla, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar gördü. Çınar ilçesi kırsal Pembeviran Mahallesi'ndeki su kulesi de depremde ağır hasar aldı. Güvenlik tedbirleri sonrası su kulesinin, halat bağlanıp kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-07-11 15:27:14