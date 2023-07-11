Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremde hasar gören su kulesi, kontrollü olarak yıkıldı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:28
        Depremde hasar gören su kulesi, kontrollü olarak yıkıldı

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, depremlerde hasar gören su kulesi, halatla, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkılırken, çok sayıda yapı da hasar gördü. Çınar ilçesi kırsal Pembeviran Mahallesi'ndeki su kulesi de depremde ağır hasar aldı. Güvenlik tedbirleri sonrası su kulesinin, halat bağlanıp kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-11 15:27:14

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 361'e çıktı
        Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 361'e çıktı
        1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazada, takograf kartı otobüste olmayan sürücüye ait çıktı
        1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazada, takograf kartı otobüste olmayan sürücüye ait çıktı
        Piknikçilerin kirlettiği Dicle Nehri için uyarı
        Piknikçilerin kirlettiği Dicle Nehri için uyarı
        3 ildeki suç örgütüne `Örümcek´ operasyonunda 13 tutuklama
        3 ildeki suç örgütüne `Örümcek´ operasyonunda 13 tutuklama
        3 ilde suç örgütüne `Örümcek´ operasyonu: 20 gözaltı
        3 ilde suç örgütüne `Örümcek´ operasyonu: 20 gözaltı
        Dicle Nehri'nde mahsur kalan 16 kişiyi AFAD kurtardı
        Dicle Nehri'nde mahsur kalan 16 kişiyi AFAD kurtardı