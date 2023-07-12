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        Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:50
        Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si çocuk 8 ağır yaralı

        Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)MERSİN'den Diyarbakır'a gelen hafif ticari aracın, kontrolden çıkıp şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk, 8 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 PV 811 plakalı hafif ticari araç, dün gece, Mersin'den yola çıktı. Diyarbakır'a 10 kilometre kala sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtaki, aynı aileden Elya D., Elanur D., Rezan D., Remziye D. ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Araç, çekiciyle otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-12 10:49:10

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