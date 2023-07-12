Diyarbakır ve çevresindeki 14 boğulmanın ardından uzmandan uyarı: Profesyoneller için de tehlike

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR ve çevre illerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada, göl, baraj ve nehirde serinlemek isteyen 14 kişi yaşamını yitirdi. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, boğulmalara dikkat çekerek, "Yüzme bilmeyen vatandaşlarımız derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde kesinlikle yüzmemeliler. Yüzmeyi bilenler avantaj içerisinde ama fiziki nedenlerden dolayı ayaklarda kramp olabilir, sularda girdap olabilir. Bu profesyoneller için de büyük bir tehlike oluşturabilir" dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada Diyarbakır'da 9, Batman'da 3, Mardin ve Siirt'te de 1'er olmak üzere göl, baraj ve nehirlerde 14 kişi boğuldu. Boğulmalara karşı 2019'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 40 bin çocuk, Diyarbakır'da yüzme eğitimi aldı. 5 bin çocuğun eğitiminin devam ettiği Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki olimpik yüzme havuzunda sabah engelli çocuklar, gün içinde de farklı yaş grubundaki öğrenciler eğitim alıyor.

'DERİN, BULANIK VE GÜVENLİ OLMAYAN YERLERDE YÜZÜLMEMELİ'

Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, uyarılarda bulunarak, "İnsanlarımız, sıcaklardan dolayı serinlemek için göl, baraj ve nehirlere giderek dinleniyorlar. Maalesef son zamanlarda ne yazık ki çok acı haberler duyuyoruz. Boğulma vakaları bölgemizde artmaya başladı. Bunun için önlem almak gerekiyor. Yüzme bilmeyen vatandaşlarımız derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde kesinlikle yüzmemeliler. Zaten ilgili kurumlar da sürekli uyarılarını yapıyorlar. Yüzmeyi bilenler büyük bir avantaj içerisinde ama bazen fiziki nedenlerden dolayı ayaklarda kramp olabilir. Sularda girdap olabilir. Bu profesyoneller için de büyük bir tehlike oluşturabilir" diye konuştu.

'40 BİN ÖĞRENCİYE YÜZME EĞİTİMİ VERİLDİ'

Ailelerin, çocuklarını kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yıldırım, "Çocukları havuza, denize veya göllere giriyorsa mutlaka onları gözetlemeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3 yıldan beridir, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' adında harika bir proje var. Bu proje 7'den 70'e herkesin yüzme öğrenebileceği bir projedir. 2019'dan beri toplam 40 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Burada yüzme bilmeyenler daha güvenli bir şekilde yüzmeye geliyorlar. Aileler de bu projeye başvurabilir. Yüzme Federasyonu'nda da özel projeler var. Bu projeler ücretsizdir herkes başvurabilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-12 11:43:26