Tatile geldiği Antalya'da 'gürültü' kavgasında öldürülen Furkan, Diyarbakır'da toprağa verildi

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- TATİL için geldiği Antalya'da çıkan 'gürültü' kavgasında, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Furkan Tekin (18), memleketi Diyarbakır'da, son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları ifadelerinde, Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını söyledi.

Olay, 11 Temmuz'da saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153'üncü Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşlarıyla otururken, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle, bir grupla tartıştı. Kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobille Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmada, hastanede ifadelerini aldığı arkadaşları, Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını, otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileriyle tartıştığını, sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Furkan Tekin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip, sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır'a getirildi. Bağlar ilçesinde, Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirilen Tekin'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-12 12:50:27