Diyarbakır'da silahlı 'parke taşı' kavgası: 1 ölü

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da komşu aileler arasında evin önüne konan parke taşları nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa Sarıca (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Büyükakören Mahallesi İkikuyu Mezrası´nda meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında, evin önüne konan parke taşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Sarıca, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, Sarıca, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıca'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-07-12 12:55:39