Diyarbakır´da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye çıktı

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 33 yaşındayken PKK´lı teröristler tarafından dağa kaçırılan, bipolar bozukluk hastası Ahmet için Yalova´dan gelen Engin Dağdeviren ile 362´ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 409 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. 2015´de 33 yaşındayken Yalova´dan Erzurum´a Ramazan Bayramı´na giderken kaçırılan kardeşi iki çocuk babası psikolojik sorunları olan Ahmet Dağdeviren için eyleme katılan Engin Dağdeviren ile evlat nöbetindeki aile sayısı 361 oldu.

`EŞİ VE ÇOCUKLARI ONU BEKLİYOR´

Burada konuşan ağabey Engin Dağdeviren, kardeşi için buraya geldiğini söyledi. Dağdeviren, "8 yıl önce Ramazan Bayramı'nda kardeşim bayram için Erzurum´a geliyordu. O arada kardeşim ortalıktan kayboldu. Kardeşim, bipolar bozukluk hastasıydı. Ondan önce yine kaybolmuş ve Konya´da bulunmuştu. Psikiyatri servisinde bir ay tedavi gördü. Son zamanlarında ilaç almadığı için nöbet geçiriyordu. Kardeşim araç da kullanıyordu ve yine kayboldu. Kardeşim Yüksekova´ya bir otele gittiğini oradan da HDP binasına gittiği bilgisine ulaştık. Ondan sonra hiçbir haber alamadık. Bir örgütün paravan bir partisi olan HDP tarafından nereye götürüldüyse ne yapıldıysa bilmiyoruz. Kardeşim ortada yok. HDP´nin kardeşimi geri vermesini istiyoruz. Çünkü kardeşim aklı başında olan biri değil. İlaç kullanıyordu. Kardeşimin yeri şu an hastanede olmasıdır. Eşi ve çocukları onu bekliyor" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-12 15:23:00