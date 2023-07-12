Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi
DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da terör örgütü PKK/KCK'nın `medya´ yapılanmasına yönelik 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, 15 tutuklu, adli kontrolle tahliye edildi.
Diyarbakır´da terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik 8 Haziran 2022´de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 15´i, 16 Haziran 2022'de tutuklandı. 15´i tutuklu 18 sanıkla ilgili 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklar ve avukatları suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, tutuklu 15 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2023-07-12 19:27:24