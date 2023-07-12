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        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:28
        Terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik davada 15 tutuklu tahliye edildi

        DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da terör örgütü PKK/KCK'nın `medya´ yapılanmasına yönelik 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, 15 tutuklu, adli kontrolle tahliye edildi.

        Diyarbakır´da terör örgütü PKK/KCK´nın `medya´ yapılanmasına yönelik 8 Haziran 2022´de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 15´i, 16 Haziran 2022'de tutuklandı. 15´i tutuklu 18 sanıkla ilgili 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklar ve avukatları suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. 

        Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, tutuklu 15 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

        2023-07-12 19:27:24

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