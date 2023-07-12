Diyarbakır´da taksiciler konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine zam istedi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde taksimetre ücretlerine zam isteyen taksi şoförleri, korsan taksicilik ve durak sorunlarına da çözüm bulunması amacıyla eylem yaptı.

İlçede çalışan 50 taksi sürücüsü, konvoy oluşturarak eylem yaptı. Şoförler, oluşturdukları konvoyla taksimetre fiyatlarına zam, korsan taksicilik ve durakla ilgili sorunlarının da çözülmesini isteyerek korna çalıp ilçede tur attı. Kuruldukları günden bu yana duraklarının olmadığını ve korsan taksicilerin kendilerinden çok kazandığını belirten taksi şoförleri, bir süre ilçe caddelerinde gezindikten sonra eylemlerini sonlandırdı. (DHA) DHA-Bölge Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-07-12 19:29:21