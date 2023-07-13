Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Gıyasettin TETİK-İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Hataylı sürücü Ufuk İğde öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın Antakya ilçesi nüfusuna kayıtlı Ufuk İğde'nin kullandığı 31 DC 272 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Ufuk İğde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde tekniker olan İğde'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazada, otomobildeki yaralılar İğde'nin eşi Duygu İğde (33) ile çocukları Nehir İğde (1) ve Nezir İğde (6) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Duygu ve Nezir İğde, buradan Diyarbakır'a sevk edildi. Nehir İğde'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28 ŞUBAT'TA HATAY PAYLAŞIMI

Antakya nüfusuna kayıtlı sürücü Ufuk İğde'nin sosyal medya hesabında, 28 Şubat'ta, depremlerden etkilenen Hatay'a dair paylaşım yaptığı görüldü. İğde, paylaşımında, "Üstümüzden bu tozu atıp yeniden rengarenk bir şehir olacağız HATAY" diye yazdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, İhsan YILMAZ

2023-07-13 12:52:07