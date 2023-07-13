Geldikleri spor salonunu boşaltılmış buldular, 'dolandırıldık' diyerek savcılığa başvurdular 

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H.B.´nin yaklaşık 2 bin üyeden topladığı paralarla kaçtğı iddia edildi. Sabah geldikleri salonu boş gören üyeler, polise giderek şikayetçi oldu. Spor salonu üyesi Murat Kolakan (27), "Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. Yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş" dedi.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi´nde faaliyet gösteren Suriye uyruklu spor salonu işletmecisi H.B.´nin yaklaşık 2 bin üyeden 2 bin TL ile 6 bin TL arasında değişen aidat ücretleri alarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Sabah spora gelen üyeler, arka taraftaki duvarın kırık ve spor salonunun boş olduğunu gördü. H.B.´yi arayan üyeler ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla polise gidip şikayetçi oldu. 2 katlı binanın sahibine de haber verildi. Binanın içini ve kırık duvarı gören bina sahibi şoka girerken, bir aylık salon kirasının da ödenmediği öğrenildi.

'ADAM GÖTÜRMÜŞ, HİÇBİR ŞEY BIRAKMAMIŞ'

Spor salonu 6 aylık sözleşme ile üye olduğunu söyleyen Murat Kolakan, "Bir buçuk ay kadar önce kardeşimle buraya kaydolduk. İçeri girdiğimizde bir sürü arkadaşlarımız, eş dostlarımız da vardı. Normalde aylık yapacaktık. Bu sefer aylıkları o kadar yüksek söylediler ki, mecburen daha uygun diye 6 aylık yaptım. Dün akşam da burada spor yaptık. Burada birkaç kişi de oturuyordu. 45 kişiydiler, yabancıydılar. Sabah çocuklar gelmiş, içeri bakmışlar, salon bomboş. Adam götürmüş, hiçbir şey bırakmamış. Duvarı da kırmış. Burada insanları kandırıyorsa tebrik ediyoruz. Daha ne diyelim helal olsun. Şimdi şikayet etsek ne olacak. Valla yani insanın zoruna gider. Yani mesele para değil ama hani o kandırılma şeyi insanın zoruna gidiyor. 3 bin lira vermiştik. Allah´tan yükseltmemişiz. Bizden sonra kim geldiyse yükseltti, yükseltti, daha milleti mahvetti" dedi.

`İLK TAKSİDİNİ ÖDEMİŞTİM´

Bir yıllık üyelik yapan Muhammet Efecan Esmer (18) ise arkadan duvarın kırılarak eşyaların alındığını belirterek, "Bir yıllık üyelik yapmıştım. 6 bin liraya anlaşmıştım. 2 taksitte anlaşmıştık. İlk taksidini ödemiştim. Bir TIR´la makineleri, her şeyi, buradan götürüyorlar. Aradığımızda ulaşamadık adama. Burada olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle burada değil. İçeride hiçbir şey yok. Arkadan duvar yıkılmış. Arka taraftan çıkartmışlar ürünleri. Toplu şekilde savcılığa münacatta bulunduk. Peşini bırakmayacağız" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK,Selim KAYA

2023-07-13 16:55:36