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        Diyarbakır'da 9 uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:51
        Diyarbakır'da 9 uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

        Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 günde 9 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü de serbest bırakıldı. 19 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

        2023-07-13 17:50:39

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