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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Sinerji' operasyonu: 15 tutuklama

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 08:04
        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Sinerji' operasyonu: 15 tutuklama

        Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da ev ve iş yerlerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Sinerji' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı. Polisin operasyonu sırasında bir şüphelinin yatakların arasında saklanırken yakalanması kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ihbar yapılan ev ve iş yerlerin çevresindeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polisler, yaptığı planlı çalışmalar sonucunda 15 şüphelinin kimliğini belirledi. 15 şüpheli eş zamanlı olarak 'Sinerji' ismi verilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerine savcılıktan alınan izinlerle girilen operasyonda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda bir evde şüphe üzerine alınan izinlerle arama yaptı. Bir şüphelinin perde arasındaki yatakların arasında olduğunu fark etti. Ekipler, yatakları kaldırdıkları sırada şüphelinin orada uzandığını gördü. Kameraya yansıyan görüntülerde yatakların arasında bulunan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ilk operasyon olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-14 08:03:48

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