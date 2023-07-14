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        Cip, kaldırımda oturan 2 kişiye çarptı; kaza anı kamerada

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:24
        Cip, kaldırımda oturan 2 kişiye çarptı; kaza anı kamerada

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde cip, kaldırımda oturan M.D. (36) ile M.A.'ye (47) çarptı. 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda oturan M.D. (36) ve M.A.'ya (47) çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. M.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-14 13:23:09

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