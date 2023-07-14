HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 364 oldu

Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bugün 2 yeni ailenin katılımıyla 364´e yükseldi. Bir aile isimlerini açıklamak istemezken, 19 yaşındayken PKK´lı teröristler tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için İstanbul´dan gelen Osman ile Mukadder Çokurlu çifti de çocuklarını istedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1411 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. İsimlerini açıklamak istemeyen bir aile ile 2008 yılında 19 yaşındayken İstanbul´dan kaçırılan oğulları Mehmet için eyleme katılan Osman ile Mukadder Çokurlu çifti´nin katılımıyla, evlat nöbetindeki aile sayısı 364 oldu.

Evladını PKK´dan isteyen baba Çokurlu, "Oğlumuz 2008´de İstanbul Sultangazi ilçesinde kaçırıldı. Oğlumu her yerde aradım ama bulamadım daha sonra bir haber aldım ve dağda örgütte olduğunu öğrendim. Biz Kandil´e ve Zaho´ya gittik. Oraya gittim. Oradakiler bana, `Oğlunu ne sana getirebilirim ne de seni oğluna götürebilirim´ dediler. Sonra ben de geri geldim" dedi.

Anne Mukadder Çokurlu ise, evladının geri gelmesini isteyerek, "Ben hastayım. Çocuğumu bana gönderin. Bu durum anne ve babalara çok zor bir durum oluyor. Çocuğumun gelmesini istiyorum" diye konuştu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen diğer aile de, çocuklarının geri gelmesini istedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-07-14 16:14:22