Dolandırıcılıkla suçlanan spor salonu işletmecisi: Kaçmadım, kira sözleşmesi bittiği için boşalttım

Burak EMEK-Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde üyelerden aldığı aidatları toplayıp, kaçtığı iddia edilen spor salonu işletmecisi Hasan Bozkurt, 5 yıldır işlettiği salonu kira sözleşmesi bittiği için boşalttığını, malzemeleri çıkartmak için mülk sahibinin bilgisi dahilinde duvarı yıktırdığını söyleyip, "Kaçmadım. Kaçsaydım, Diyarbakır'da olmazdım. Yer açtıktan sonra isteyen gelir, kaydını yapar ya da parası kalmışsa onlara iade ederiz" dedi.

Diclekent Mahallesi'nde spor salonu işleten Hasan Bozkurt, 2 bin üyeden 2 ile 6 bin TL arasında değişen aidat ücretlerini topladı. Daha sonra salona gelip, Bozkurt'a ulaşamayanlar, dolandırıldıklarını düşünüp, polise başvurdu. Polis de şikayetçileri, tüketici hakem heyetine yönlendirdi. DHA'nın ulaştığı Hasan Bozkurt, 2018'den beri işlettiği salonu kira sözleşmesi bittiği için boşalttığını, malzemeleri çıkartmak için mülk sahibinin bilgisi dahilinde duvarı yıktırdığını belirtti. Kaçmadığını, Diyarbakır'da olduğunu ve kimseyi dolandırmadığını söyleyen Bozkurt, "Avukatım ile görüştüm. Yer açtıktan sonra isteyen gelir, kaydını yapar ya da parası kalmışsa onlara iade ederiz. Hiçbir zaman, kimsenin hakkını yemedim. Kaçsaydım, Diyarbakır'da olmazdım, bütün eşyaları toplar giderdim. Avukatım ile görüşüp, ne gereken işlem varsa yapacağız. Salonumu talan edenlerden de şikayetçi olacağım" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Mesut BUDRAÇ

2023-07-14 16:50:57