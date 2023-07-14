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        Diyarbakır'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yangın

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:52
        Diyarbakır'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yangın

        Gıyasettin TETİKBurak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Günden Apartmanı´nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKBurak EMEK

        2023-07-14 18:51:53

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