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        Çırçır fabrikasındaki yangında soğutma çalışması 3 gündür sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:23
        Çırçır fabrikasındaki yangında soğutma çalışması 3 gündür sürüyor

        Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 40 yıldır aktif olarak çalışan çırçır fabrikasının deposunda çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları 3 gündür sürüyor. 110 milyon TL´lik zarara neden olan yangına müdahalede şu ana kadar yaklaşık 300 tanker su kullanıldı.

        DiyarbakırŞanlıurfa karayolunun 7´nci kilometresindeki Barış Mahallesi´nde 10 dönümlük alanda kurulu bulanan 40 yıllık çırçır fabrikasında 14 Temmuz günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Metin ile Salih Adıgüzel kardeşlere ait preslenmiş pamuk balyalarının olduğu deponun 6 noktasında eş zamanlı olarak başlayan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı´na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 3 gündür soğutma çalışmasının sürdüğü yangında şu ana kadar 300 tanker su kullanıldı.

        `BİR SAAT ÖNCE SATMIŞTIK´

        İşletmecilerden Salih Adıgüzel, "Emniyet güçleri sağ olsun, destek oldular. Bu kadar yapabildik. Kasıtlı bir şey olmuştur. 6 noktada aynı anda ateş çıkıyor. Bunları bir saat önce satmıştık, aynı gün yükleme yapacaktık. Haber geldi, buraya geldik. Aynı anda 6 göz üzerinde bir anda yanmaya başladı. 20 yıldır sigorta şirketleri pamuk fabrikalarına sigorta yapmıyor. Sebebi terör veya yanıcı madde olduğu içindir. Hem biz hem de diğer arkadaşlar mağdur kalıyor. Böyle durumlarda zarar ziyan boşa gidiyor. Emeklerimiz çöpe gitti. Yaklaşık 1200 ton mal var içeride, fabrika ile beraber 110 milyon TL zararımız var. Bankalarda kredilerimiz var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

        2023-07-16 15:22:01

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