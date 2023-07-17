Kız çocuklarının küpelerini çalan şüpheli yakalandı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da kılık değiştirip, farklı tarihlerde 9 kız çocuğunun kulağındaki küpeleri, 'Bir bakayım, ne güzelmiş´ diyerek çıkarıp çalan Z.G. (21) adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Z.G.'nin hırsızlık yaptığı ve küpeleri kuyumcuya sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde küçük yaştaki kız çocuklarının kulağındaki küpelerin çalınması üzerine aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ailelerin ifadesine başvuran, çocukları pedagog eşliğinde dinleyen polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarıyla Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin Z.G. olduğu belirlendi. Z.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Görüntülerde, Z.G.´nin zaman zaman tanınmamak için başörtüsü taktığı saptandı. Z.G.´nin son olarak bir binaya başörtülü girdiği, ancak elinde bir poşetle başörtüsüz çıktığı tespit edildi. Z.G.´nin kız çocukların kulağından çaldığı küpeleri kuyumcuya satması da kameralara yansıdı.

Çocuklara 'Ne güzelmiş, bir bakayım" diyerek küpeleri çıkarıp, alarak kaçtığı belirlenen Z.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın `Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´ kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-17 11:04:05