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        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:18
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı

        İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. (10) kayboldu. Ekipler, evin yakınında bulunan sulama kanalında arama çalışması başlattı.

        Malabadi Mahallesi´nde sabah saatlerinde, oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. geri dönmedi. Ailesi Beyza7ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Beyza'nın evinin yakınından geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, suda arama çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-17 15:17:41

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