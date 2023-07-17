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        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:31
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı (2)

        EVDEKİ ELBİSE DOLABINDA UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır´ın Silvan ilçesinde kaybolan Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evin önüne çıkan Beyza´nın geri dönüp, yine oynamak için elbise dolabına girdiği ve uyuya kaldığı, ailesi kızlarını göremeyince de jandarmaya haber verdiği belirtildi.

        Bölgede arama yapan jandarma ekipleri Beyza´yı bulamayınca, evin yakındaki su kanalına düşebileceği şüphesiyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. AFAD´ın arama köpekleri de arama yapılan bölgeye getirildi. Köpeklerin evin etrafında tepki vererek havlamasını duyan Beyza, uyanıp dışarı çıktı. Gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. (DHA)

        İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-17 16:30:49

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