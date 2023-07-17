Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı (2)

EVDEKİ ELBİSE DOLABINDA UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır´ın Silvan ilçesinde kaybolan Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evin önüne çıkan Beyza´nın geri dönüp, yine oynamak için elbise dolabına girdiği ve uyuya kaldığı, ailesi kızlarını göremeyince de jandarmaya haber verdiği belirtildi.

Bölgede arama yapan jandarma ekipleri Beyza´yı bulamayınca, evin yakındaki su kanalına düşebileceği şüphesiyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. AFAD´ın arama köpekleri de arama yapılan bölgeye getirildi. Köpeklerin evin etrafında tepki vererek havlamasını duyan Beyza, uyanıp dışarı çıktı. Gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. (DHA)

İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-07-17 16:30:49