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        Diyarbakır´da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:54
        Diyarbakır´da orman yangını

        Gıyasettin TETİKBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Lice ilçesinin kırsal Arıklı ve Dibek mahalleleri yakınındaki ormanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 arazöz ve 15 ekiple yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Burak EMEK

        2023-07-18 09:53:42

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