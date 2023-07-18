Diyarbakır´da orman yangını (2)

`KONTROL ALTINA ALMAK ÜZEREYİZ´

Diyarbakır´ın Lice ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar 20 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Orman işletme Müdürü Davut Ayzit, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma, kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yan illerden gelen desteklerle kontrol altına almak üzereyiz. Arkasından soğutma çalışmaları yapacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili bir sorun yok. Tehlike arz edecek bir durum yok. Büyük bir alanda zarar söz konusu değil, rüzgar bizi biraz etkiledi. Kontrol altına almak üzereyiz. Görünen kadarıyla 20 hektarlık bir alanda zarar var" diye konuştu.

Ekiplerin müdahaleleri sürüyor. (DHA)

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-18 11:43:22