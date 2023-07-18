Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da çalışma yapılan trafoda patlama; 2 işçi yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:09
        Diyarbakır'da çalışma yapılan trafoda patlama; 2 işçi yaralı

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi, yaralandı.

        Cengizler Caddesi'ndeki elektrik trafosunda sabah çalışma yapıldığı sırada, iddiaya göre termik manyetik şalter patladı. Patlamada işçiler M.Z. ile N.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-18 13:08:38

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da orman yangını (2)
        Diyarbakır´da orman yangını (2)
        Diyarbakır´da orman yangını
        Diyarbakır´da orman yangını
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı (2)
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı (2)
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı
        Oynamak için evden çıkan Beyza kayboldu, kanalda arama çalışması başlatıldı
        Kız çocuklarının küpelerini çalan şüpheli yakalandı
        Kız çocuklarının küpelerini çalan şüpheli yakalandı
        Çırçır fabrikasındaki yangında soğutma çalışması 3 gündür sürüyor
        Çırçır fabrikasındaki yangında soğutma çalışması 3 gündür sürüyor