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        Çılgın Sayısal Loto'da 247 milyon 659 bin TL rekor ikramiye kuponu Diyarbakır'da oynandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:05
        Çılgın Sayısal Loto'da 247 milyon 659 bin TL rekor ikramiye kuponu Diyarbakır'da oynandı

        İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),(DHA)-DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Kuponun oynandığı bayinin sahibi Süphan Terim, "Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti" dedi.

        Çılgın Sayısal Loto'nun dün akşamki çekilişinde haftalardır devreden rekor ikramiye sahibini buldu. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 247 milyon 659 bin 481 TL'nin sahibi oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oynanan lotoda, ikramiye 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarının olduğu kupona isabet etti.

        'EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ BUGÜN VERDİM'

        Bayi sahibi Süphan Terim, kazanan talihlinin çekini almak için il dışına çıktığını belirterek, "Bizim bayiden arkadaş; sürekli gelip, oynuyordu. Arkadaşın sabaha kadar kim olduğunu bilmiyorduk. Daha sonradan araştırarak bilgimiz oldu. Sürekli gelip oynayan biriydi; hak etmişti. Temennimiz; güzel bir yatırım yapmasıdır. Hayırlı, uğurlu olsun. İyi oldu. Bu tür kazançların artması, bu bölge için bir avantajdır. Kendisi de iyi biriydi. Bu az bir para değil. İnşallah iyi değerlendirir. Şu ana kadar ilk talihlimdir. 15 yıla yakındır bu işteyim. En büyük ikramiyeyi bugün verdim. Kendisine ulaştım, parasını almak için yola çıkmış" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-18 15:04:24

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