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        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:40
        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı

        İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

        Sarıbuğday Mahallesi´ndeki bir arazi nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri Silvan ilçesinde bir kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanarak havaya ateş açtı. Kavgada V.Y. (51), M.R.Y. (61), M.Y. (59) ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis 12 kişi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-18 17:39:15

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