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        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 22:50
        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı

        Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde, otobüs firması çalışanları ile yolculara satış yapmak isteyen esnaf arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 1´i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçe otogarında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsü çalışanları ile otobüse girip yolculara satış yapmak isteyen lokanta çalışanları arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Lokanta çalışanlarının, bir süre sonra otogara gelen aynı firmaya ait başka otobüste tekrar satış yapması üzerine taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma bu kez büyüyerek satırlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada otobüs firması yetkilisi H.B. ile oğulları V.B. ve B.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan H.B.'nin hayatı tehlikesinin olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

        2023-07-18 22:49:37

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