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        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:15
        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi

        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayan B.Y., iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, iş yerinde yaptığı aramada, özel bölmeli masada 6 tabanca ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada bir kişinin elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinle ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazadaki iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, B.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. B.Y.´nin iş yerinde arama yapan ekipler, özel bölmeli masada 6 tabanca, 6 şarjör ve 100 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-19 10:14:26

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