Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:12
        Adliye çıkışında anne ve 2 oğluna silahlı saldırı: 3 yaralı

        Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da anne H.T. (52) ve oğulları M.T.(35) ile F.T. (32) bir davanın duruşmasına katılmak için geldikleri adliyenin çıkışında, husumetlileri bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre anne H.T., oğulları M.T. ve F.T. ile bir davanın duruşmasına katılmak için geldikleri adliyenin çıkışında, kimliği öğrenilemeyen husumetlileri bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden anne ve 2 oğlu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-07-19 13:11:29

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yanan otobüsten valizlerini almaya çalıştılar
        Yanan otobüsten valizlerini almaya çalıştılar
        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi
        Silah kaçakçısının tabancaları özel bölmeli masada ele geçirildi
        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
        Diyarbakır´da satırlı, bıçaklı kavga: 1´i ağır 3 yaralı, 8 gözaltı
        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı
        Diyarbakır´da kafede bıçaklı- sopalı kavga: 6 yaralı
        Diyarbakır´da orman yangını (3)
        Diyarbakır´da orman yangını (3)
        Çılgın Sayısal Loto'da 247 milyon 659 bin TL rekor ikramiye kuponu Diyarbakır'da oynandı
        Çılgın Sayısal Loto'da 247 milyon 659 bin TL rekor ikramiye kuponu Diyarbakır'da oynandı