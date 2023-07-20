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        Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:09
        Kapısının önüne 10 gündür çöp koymayınca evine çilingirle girildi

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'de bir sitede tek başına oturan, 10 gün kapısının önüne çöp koymayıp, zile de cevap vermeyen M.N. (58) isimli kadın, durumdan şüphelenen bina görevlisinin ailesine bildirmesi üzerine çilingirle girilen evinde sağ bulundu.

        Kayapınar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katında tek başına yaşayan M.N., kapının önüne 10 gündür çöp bırakmayınca bina görevlisi ailesine haber verdi. Siteye gelen M.N.´nin yakınları, zili çaldı, açan olmayınca da gidebileceği yerlere bakıldı. Site çevresi ve kentin birçok yerinde arama yapıldı. M.N. bulunamayınca da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde M.N.´yi sağ buldu. M.N.'ye evin önünde bekleyen ambulanstaki görevliler tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Ekipler, daha sonra evin önünden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-20 16:08:41

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