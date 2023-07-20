TIR´ın dorsesi alev alev yandı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da seyir halinde alev alan strafor yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Yangın anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yangın, DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip kupa bölümünü dorseden ayırarak, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-07-20 16:32:36