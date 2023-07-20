Diyarbakır´da hastane penceresinden atılan sigara asma çatıyı yaktı; hastalar tahliye edildi

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 9 katlı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´nin son katlarından atılan sönmemiş sigara izmaritinin 3'üncü kattaki asma çatıya düşmesi sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürürken, tedbir amaçlı 3'üncü kat boşaltılıp, hastalar başka bölüme tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan 9 katlı Selahaddin Eyyubi Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre son katlarda bulunan bir kişi, içtiği sigarayı söndürmeden pencereden attı. 3'üncü katta yatan hastaların bulunduğu kata düşen izmarit asma tavanı yaktı. Kısa süre sonra dumanların çıktığını gören hastaların refakatçileri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, asma çatının bulunduğu kata çıkarak yangını söndürdü. Bazı yerleri balyozlarla kıran ekipler, soğutma çalışması yaparken, hastaların bulunduğu kat ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye görevlilerinin yaptığı çalışmada, hastanenin 3'üncü katında bulunan asma tavanın bulunduğu çatıdaki yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Yangınla ilgili olarak polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-20 19:36:35