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        Diyarbakır'da depremde yıkılan binalar için hazırlanan yeni bilirkişi raporu, tamamlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:35
        Diyarbakır'da depremde yıkılan binalar için hazırlanan yeni bilirkişi raporu, tamamlandı

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır´da yıkılan 1'i boş, 7 binayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yetersiz bulunan bilirkişi raporları için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden kente gelen 6 kişilik heyet, yıkılan binalarda 15 günlük incelemelerini tamamladı. Heyet, incelemeleri rapor olarak yazarken binalardan alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi.

        Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1´i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü´nden oluşturulan bilirkişi heyeti, yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu hazırladı. Ancak savcılık, raporu yetersiz bulunca bu kez de 5 Temmuz´da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti. Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi.

        Merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde olan binalarla ilgili olarak ekipler alan belirledi. Yıkılan binaların olduğu alanlara iş makineleri, kamyonlar ve polis ekipleri de sevk edildi. Binaların bulunduğu sokaklar giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bilirkişi heyeti, avukat ve savcı eşliğinde alanlarda inceleme yaparak, numuneler aldı.

        Heyet çalışmalarını 15 günde tamamlarken, alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi. Düzenlenecek rapor soruşturma dosyasına eklenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-21 11:34:03

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