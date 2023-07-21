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        Kamyon şoförü çocuğa çarptığını 500 metre sonra başka bir sürücünün uyarısıyla öğrendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:10
        Kamyon şoförü çocuğa çarptığını 500 metre sonra başka bir sürücünün uyarısıyla öğrendi

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da yolun karşısına geçerken kavşaktan dönüş yapan hafriyat kamyonunun dorsesinin çarptığı B.R. (8) isimli çocuk, yaralandı. Kamyon şoförü, başka bir sürücünün uyarısıyla 500 metre sonra polisi arayarak durumu bildirdi.

        Kaza, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almak için kavşaktan döndüğü 34 DRT 162 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi, yolun karşısına geçmek isteyen B.R. isimli çocuğa çarptı. B.R. yere yığılırken, çocuğa çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü yoluna devam etti. Bu sırada arkadan gelen bir başka sürücü, kamyon şoförünü uyardı. 500 metre sonra yakıt alacağı akaryakıt istasyonuna giren şoför, polisi arayıp durumu bildirdi.

        R.B., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-21 13:09:43

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