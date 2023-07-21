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        Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanları, iş yavaşlatma eylemi başlattı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:28
        Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanları, iş yavaşlatma eylemi başlattı

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da bir enerji şirketinin personeli, kent merkezinde ve 6 ilde çalışma şartları nedeniyle iş yavaşlatma eylemi başlattı.

        Diyarbakır merkezli 6 ilde enerji şirketi çalışanları ile yöneticiler arasında çalışma şartları nedeniyle anlaşmazlık oluştu. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan enerji şirketine gelen 600 kişi, eylem başlattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Burada işçilerin aralarından seçtiği 4 kişi, enerji şirketi yöneticileriyle görüşme yaptı. İşçiler, olumlu sonuç alamayınca yöneticilerin bulunduğu binanın önünde oturma eylemine başladı. Slogan atan işçiler, her ilde ve bölgede iş aksamayacak şekilde personel bırakarak, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

        'İSTEKLERİMİZ ABARTILI DEĞİL'

        İşçiler adına açıklama yapan Yusuf Güneri, tek amaçlarının temel hak ve özürlüklerini istemek olduğunu söyledi. Güneri, "İsteklerimiz maaşlarımızda iyileştirme, yol ve yemek zamları. Mesailerimizin artırılması, izin ve tatilde yapılan mesailerin 2 kat hesaplanmasıdır. Burada işi aksatmıyoruz. Sahada şu an görev yapan arkadaşlarımız var. Defalarca temsilcilerimizin görüşmesine rağmen yönetim şartları kabul etmiyor. Yönetim, eski şartlarda çalışmamızı talep ediyor. Bizler bunları kabul etmiyoruz. İsteklerimiz abartılı istekler değildir. Yönetimden isteğimiz taleplerimizi uygun bir şekilde yerine getirmeleridir. Aksi takdirde eylemimiz devam edeceğiz. Diyarbakır ve 6 ilde binlerce kişi grevdedir" dedi. Yapılan açıklamanın ardından enerji şirketi yetkileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-21 14:27:47

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